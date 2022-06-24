دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، أنّ منسّق السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، سيزور العاصمة الإيرانية، طهران، الليلة.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد، حيث لفت إلى أن بوريل سيلتقي وزير الخارجية الإيرانية وبعض المسؤولين الآخرين.

وأضاف المتحدث: "ستتم خلال الزيارة التي تأتي في إطار المشاورات الجارية بين إيران والاتحاد الأوروبي مناقشة القضايا الثنائية وبعض القضايا الدولية والاقليمية، فضلًا عن آخر أوضاع مفاوضات رفع العقوبات".

ويُشار إلى أنّ زيارة بوريل تأتي بعد يوم على تلك التي قام بها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إلى طهران حيث التقى عددًا من المسؤولين في البلاد.