الحرس الثوري الإيراني يعلن تعيين رئيسا جديدا للاستخبارات

(CNN)-- أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس، تعيين رئيسا جديدا لجهاز استخبارات الخاص به، بحسب وكالة الأنباء شبه الرسمية "تسنيم".

وقال الحرس الثوري، في بيان، إنه تم تعيين محمد كاظمي رئيسا جديدا لجهاز استخبارات خلفا لحسين طائب، بأمر من اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري، فيما سيتم تعيين طائب مستشارا للقائد العام للحرس الثوري.

ووفقا لبيان الحرس الثوري الإيراني فإن كاظمي لديه "خبرة واسعة في المسائل الأمنية والاستخباراتية".

يذكر أن حسين طائب قاد استخبارات الحرس الثوري منذ إنشائها في عام 2009.

ووفقًا لوسائل إعلام إيرانية، فقد قُتل عدد من أعضاء الحرس الثوري الإيراني والمهندسين النوويين منذ مايو/ أيار.

وأكد مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع على المعلومات الاستخباراتية لشبكة CNN أن إسرائيل كانت وراء اغتيال العقيد في الحرس الثوري الإيراني، صياد خدائي، في طهران الشهر الماضي.