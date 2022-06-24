دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد محمد العتيق، القائم بالأعمال في وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، أنّ بلاده ماضية بتحقيق تمكين المرأة لتأدية دورها بالمجتمع.

جاء ذلك في كلمة للعتيق ألقاها خلال الجلسة السنوية للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين، إذ قال إن "المملكة شهدت خلال السنوات القليلة الماضية إصلاحات واسعة في مجال حقوق الإنسان، وحظي مجال حقوق المرأة بالنصيب الأكبر من هذه التطورات والإصلاحات، حيث تم إصدار وتعديل العديد من القوانين واللوائح والأسس القانونية، التي تكفل تمتّع المرأة بحقوقها على قدم المساواة مع الرجل، واتخاذ عدد من التدابير التي أسهمت في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها".

وأضاف: "تم تعديل وإصدار العديد من الأطر النظامية لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، من أبرزها نظام المرور، ونظام وثائق السفر، ونظام الأحوال المدنية، ونظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية".

وتابع قائلا: "كنتيجة لهذه الإصلاحات المتسارعة في ملف المرأة السعودية، صنّف تقرير البنك الدولي ’المرأة وأنشطة الأعمال والقانون‘ للعامين 2020 و2021 على التوالي، المملكة العربية السعودية إحدى أكثر الدول في تطبيق الإصلاحات المتعلقة بالأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة على مستوى العالم، وقد حققت المملكة الدرجة الكاملة التي تبلغ (100) في خمسة مؤشرات، وهي: التنقّل، ومكان العمل، وريادة الأعمال، والتقاعد، والأجر".