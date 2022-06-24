الداخلية التونسية: معطيات عن تهديدات تستهدف رئيس الجمهورية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الجمعة، عن وجود معطيات عن محاولات لاستهداف رئيس الجمهورية، قيس سعيد.

وقال المتحدث باسم الداخلية التونسية في مؤتمر صحفي: "تواترت العديد من المعطيات والمعلومات المؤكدة لوزارة الداخلية مفادها استهداف حياة رئيس الجمهورية، وسلامته، وسلامة مؤسسة رئاسة الجمهورية".

وتابعت قائلة: "هي معلومات جدية، وتقاطعت مصادرها، وارتفعت درجة الأخذ بها إلى مصاف إعلام الرأي العام بذلك، معلومات مؤكدة ماسة بسلامة رئاسة الجمهورية، هذا الإعلام من خلالكم سيكون إعلامًا للعموم عن هذه التهديدات ودرجة جديتها".

وأضافت: "هذا الإعلام جاء بعد أن احتدمت المراحل التي تقدمت إليها المخططات، والتي تجاوزت حد التصور، والتخطيط، والتوافق من الأطراف الضالعة فيها إلى مرحلة أصبحت على قدر من الجدية تحتم كما ذكرنا؛ الإعلام والإفادة عنها للرأي العام".