وسيم يوسف عن حادثتي قتل نيرة أشرف وإيمان إرشيد: قطعة القماش لم تمنع الجريمة

الشرق الأوسط
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وسيم يوسف عن حادثتي نيرة أشرف وإيمان إرشيد: قطعة القماش لم تمنع الجريمة
Credit: Archive Photos / Stringer

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في أول تعليق له على حادثتي مقتل الفتاتين نيرة أشرف وإيمان إرشيد، هاجم الداعية الإماراتي وسيم يوسف الرأي الذي يُرجع جزءا من سبب ارتكاب الجريمة إلى عدم لبس الحجاب مشيرا إلى أن "قطعة القماش لم تمنع جريمة القتل".

وقال يوسف، عبر حسابه الرسمي على تويتر: "خرج داعية يبرر قتل نيرة أشرف أنها لم تلبس الحجاب وقال : تتحجبي او تدبحي".

وتابع الداعية الإماراتي قائلا: "وهنا الطالبة الشهيدة إيمان إرشيد محجبة ولم تظهر شعرة واحدة من رأسها وتم قتلها".

وأضاف يوسف: "الأولى قالت : لا.. الثانية قالت: لا... لم تمنع قطعة القماش جريمة القتل !! لهذا العورة الحقيقة هي عقلية من يرى للقتل مبرراً".

يذكر أن الجريمتين كانت قد هزتا مصر والأردن وذلك مع مقتل الطالبتين الجامعتين بطريقة مماثلة خلال يومين.

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