الأردن: قاتل طالبة جامعة العلوم التطبيقية إيمان إرشيد أطلق النار على نفسه عند محاصرته

الشرق الأوسط
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الأردن: قاتل طالبة جامعة العلوم التطبيقية إيمان إرشيد أطلق النار على نفسه عند محاصرته
Credit: KHALIL MAZRAAWI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات الأردنية أن الشخص المتهم بقتل طالبة جامعة العلوم التطبيقية إيمان إرشيد، أطلق النار على نفسه عندما حاصرته أجهزة الأمن.

وقالت مديرية الأمن العام، في بيان، إنه تم "تحديد مكان قاتل الفتاة ولدى محاصرته من قبل رجال الأمن العام أقدم على إطلاق النار على نفسه".

لم توضح المديرية المزيد من التفاصيل حول ما جرى خلال المداهمات، ولم يتأكد بعد مقتل المتهم من عدمه.

الخميس الماضي، أطلق مجهول النار على طالبة أمام مقر جامعتها (جامعة العلوم التطبيقية)، صباح الخميس. وحينها أصدر النائب العام تعميمًا في وقت لاحق بعدم النشر بالقضية للحفاظ على سير التحقيق فيها.

وأثارت الحادثة حالة من الصدمة في الأردن، لا سيما أنها تأتي بعد واقعة مقتل فتاة مصرية أمام جامعة المنصورة قتلها شخص بسكين.

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