أمير قطر بعد مغادرة مصر: سعدت بلقاء أخي السيسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عبّر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، عن سعادته بلقاء الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي في القاهرة وذلك عقب الزيارة التي أجراها الأمير للبلاد على مدى يومين.

سعدت بزيارة جمهورية مصر العربية الشقيقة ولقاء أخي فخامة الرئيس @AlsisiOfficial في القاهرة حيث بحثنا سبل توطيد تعاوننا الثنائي في مختلف المجالات، كما تبادلنا وجهات النظر بشأن تعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك بما يحقق تطلعات شعوبنا في التنمية والاستقرار ويدعم أمن المنطقة والعالم. https://t.co/T5Z9WV7gOZ

جاء ذلك في تغريدة على الصفحة الرسمية لأمير قطر على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، قال فيها: "سعدت بزيارة جمهورية مصر العربية الشقيقة ولقاء أخي فخامة الرئيس (عبدالفتاح السيسي) في القاهرة حيث بحثنا سبل توطيد تعاوننا الثنائي في مختلف المجالات، كما تبادلنا وجهات النظر بشأن تعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك بما يحقق تطلعات شعوبنا في التنمية والاستقرار ويدعم أمن المنطقة والعالم".

ويُذكر أن زيارة أمير قطر إلى مصر هي الأولى منذ عام 2015، عندما حضر وقتها قمة شرم الشيخ، قبل اندلاع الأزمة الخليجية في عام 2017، التي قُطعت بسببها الزيارات والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة المصرية، بختام زيارة أمير قطر إن الشيخ تميم قدم "التهنئة إلى السيد الرئيس بمناسبة قرب الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو/ حزيران"، في المقابل، هنأ الرئيس المصري أمير قطر بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في دولة قطر في عام 2013. وقال السيسي إن "هذه الزيارة تجسد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تقدم".