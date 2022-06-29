دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن السعودي القبض على 19 شخصا، بتهم النصب والاحتيال على الحجاج والراغبين في الحج، كما حذر الأمن العام بأنه سيتم مخالفة كل من يُضبط دون تصريح حج بغرامة مالية تبلغ 10 آلاف ريال سعودي (2665 دولارا).

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت، في أبريل/ نيسان الماضي، رفع عدد حجاج موسم 2022 من الداخل والخارج إلى مليون حاج، للمرة الأولى بعد موسمين اقتصر فيهما الحج على 10 آلاف و60 ألفا من داخل المملكة، بسبب انتشار جائحة كورونا، مقارنة بحوالي 2.5 مليون حاج في موسم عام 2019.

وقال المتحدث باسم الأمن العام سامي الشويرخ، في بيان، إن "الجهات الأمنية قبضت على 19 شخصًا، 6 مقيمين و3 مخالفين لنظام أمن الحدود و4 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، و3 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية الميانمارية، ومواطنَيْن".

وأضاف أن المتهمين أعلنوا عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأحد المواقع الإلكترونية عن أداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي للحجاج وتوزيعها، وتأمين حافلات نقل بغرض "النصب والاحتيال عبر مؤسسات وهمية، وتسليم ضحاياهم سندات بذلك"، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وفي بيان صباح الأربعاء، قال الشويرخ إنه سيتم مخالفة كل من يتم ضبطه قادمًا من دون تصريح بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، تنفيذا للتعليمات التي تقتضي حصول الراغبين في الحج على تصريحٍ بذلك من الجهات المختصة.