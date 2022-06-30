دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، ضبط المتهم بقتل المذيعة شيماء جمال، وهو زوجها الذي يعمل بإحدى الجهات القضائية بحسب بيان سابق للنيابة.

وذكر بيان وزارة الداخلية المصرية أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مكان اختباء المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال بمحافظة السويس".

وأضافت أن ذلك جاء "من خلال استخدام أجهزة البحث الجنائي للتقنيات الأمنية الحديثة، وتكثيف التحريات وجمع المعلومات تنفيذا للإذن القضائي الصادر بضبطه وإحضاره. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله".

وكانت النيابة العامة المصرية قد أعلنت، الاثنين الماضي، تفاصيل مقتل شيماء جمال، وكشفت أن المتهم بقتلها هو زوجها، عضو بإحدى الجهات القضائية، كان قد أبلغ عن اختفائها، قبل ظهور معلومات جديدة من شخص آخر شارك في ارتكاب الجريمة.

وأضافت النيابة أنها استصدرت من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضده بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت بضبطه وإحضاره.