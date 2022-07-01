دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الجمعة، متابعته الشخصية لآراء وملحوظات المواطنين بشأن الاعمال الجارية حاليًا لتطوير طريق الساحل الشمالي، وذلك وسط شكاوى متعددة من الطريق خلال الأيام الماضية أثارها أيضا إعلاميون محسوبون على النظام.

وقال السيسي إنه "لم يتم الانتهاء بعد من تطوير الطريق بالكامل وبشكل نهائي، بما يشمل كافة الأعمال الفنية وتزويده بالخدمات والإرشادات المرورية اللازمة لتنظيم حركة السيارات"، بحسب بيان نشره المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وأكد الرئيس المصري على "أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد المغرض من بعض الأطراف التي تسعى دائمًا لتشويه الجهود التنموية الضخمة المبذولة على مستوى الجمهورية"، وفقًا للبيان.

وقال المتحدث باسم الرئاسة إن السيسي تفقد، بعد ظهر الجمعة، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

وأضاف أن جولة الرئيس "تضمنت تفقد سير العمل بتطوير كورنيش المقطم، فضلًا عن المحاور المؤدية إلى هضبة المقطم، والتي ستساعد على سهولة وسرعة ربطها بمختلف أحياء القاهرة وتتيح انتقال المواطنين على نحو يسير، بما فيها محور ياسر رزق الذي سيربط منطقة وسط البلد وطريق صلاح سالم بهضبة المقطم".