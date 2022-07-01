الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين نائبًا لملك الأردن.. ومصدر يوضح السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، الجمعة، بأن الأمير فيصل بن الحسين أدى اليمين الدستورية نائبًا للملك، بحضور هيئة الوزارة.

وينص الدستور الأردني في الفقرة (ط) من المادة 28 على أنه "إذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فـيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائبًا أو هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه".

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد غادر الأردن، الأربعاء الماضي، للمشاركة في الملتقى الاقتصادي بمدينة صن فالي الأمريكية، بحسب بيان للديوان الملكي.

وأفاد البيان نفسه بأن ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله أدى اليمين الدستورية نائبًا للملك بحضور هيئة الوزارة. كما ذكر الديوان، في بيان آخر الخميس، أن نائب الملك الأمير الحسين زار مديرية الدفاع المدني واطلع على مستوى جاهزيتها واستعدادها للتعامل مع مختلف الحوادث.

وأوضح مصدر بالديوان الملكي، في تصريح لـCNN، أن الأمير الحسين غادر الأردن، فجر الجمعة، وبسبب ذلك أدى الأمير فيصل اليمين الدستورية نائبًا للملك، في ظل سفر الملك عبدالله وولي عهده الأمير الحسين.