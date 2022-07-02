خلفان يغرد عن أوضاع بعض الدول العربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، الضوء على عدد من الدول، بعض منها شهد ما بات يُعرف باسم "الربيع العربي".

جاء ذلك في سلسلة تغريدات على صفحة خلفان الرسمية بتويتر، قال فيها: "مؤسف ما نراه من مظاهرات هناك ...لا تنتهي.. العبرة ليست بالثروات.. العبرة بالقيادات".

وقال: "كنت في السودان يوما ما.. تمنيت أن هذا النهر يمر في الإمارات.. لو كان عندنا.. لحققنا الأمن الغذائي للوطن العربي كله".

وأضاف: "ليبيا غنية جدا.. ليش أهلها يفرطون في رفاهية شعبهم من اجل الصراع على الكراسي؟".

وتابع: "سوريا ماذا بقي فيها؟؟ حلب اول مدن التاريخ مسحت.. وغيرها.. من اجل ماذا؟".

واستطرد: "العراقيون.. اشتكوا من صدام.. ودخلوا في صدام.. من أكثر من عشرين سنة".