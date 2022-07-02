النيابة المصرية تأمر بحبس زوج الإعلامية شيماء جمال على ذمة التحقيق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أمرت النيابة العامة في مصر، الجمعة، بحبس زوج الإعلامية المقتولة، شيماء جمال على ذمة التحقيق وسط تفاعل مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في بيان للنيابة العامة على صفحتها الرسمية بفيسبوك، قالت فيه: "النيابة العامة تأمر بحبس زوج المجني عليها الإعلامية/ شيماء جمال احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه وآخر بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار، وجار استكمال التحقيقات".

وكانت النيابة العامة المصرية قد أعلنت، الإثنين الماضي، تفاصيل مقتل شيماء جمال، وكشفت أن المتهم بقتلها هو زوجها، عضو بإحدى الجهات القضائية، كان قد أبلغ عن اختفائها، قبل ظهور معلومات جديدة من شخص آخر شارك في ارتكاب الجريمة.

وأضافت النيابة أنها استصدرت من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضده بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت بضبطه وإحضاره.