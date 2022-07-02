دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—سجّل المركز الوطني للأرصاد في الإمارات وقوع 8 زلازل جنوب إيران وقعت بين الفترة من مساء الجمعة إلى وقت مبكر من صباح السبت.

وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية بتقرير: "قتل 5 أشخاص وأصيب 19 آخرون في حصيلة أولية للزلزال الذي ضرب محافظة هرمزكان جنوب إيران فجر اليوم السبت بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر".

ونشر المركز سلسلة تغريدات عن رصد هذه الزلازل وتوقيتها جاءت كالتالي:

1- سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" هزة بقوة 4.7 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 18:04، الموافق 01/07/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

2- سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" هزة بقوة 4.1 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 23:28، الموافق 01/07/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات.

3- سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد". زلزال بقوة 6.3 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 01:32، الموافق 02/07/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات ، حيث كان الزلزال محسوس في مناطق مختلفة من الدولة وليس له تأثير.

4- سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" هزة بقوة 4.6 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 02:43، الموافق 02/07/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات.

5- سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" هزة بقوة 4.4 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 03:13، الموافق 02/07/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات.

6- سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد". زلزال بقوة 6.3 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 03:24، الموافق 02/07/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات، حيث كان الزلزال محسوس في مناطق مختلفة من الدولة وليس له تأثير على الدولة.

7- سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" هزة بقوة 4.3 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 05:14، الموافق 02/07/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات.

8- سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" هزة بقوة 4.2 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 06:51، الموافق 02/07/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات.