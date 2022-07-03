أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلن حزب الله اللبناني، في بيان أرسله لشبكة CNN، أن حزب الله أعلن مسؤوليته عن إطلاق ثلاث طائرات مسيرة غير مسلحة باتجاه حقل نفطي في منطقة متنازع عليها على البحر المتوسط ​​مع إسرائيل، في "مهام استطلاعية".

وجاء في البيان أن الطائرات المسيرة أُطلقت بعد ظهر يوم السبت. وأوضح أن وحدة الشهيدان جميل سكاف ومهدي ياغي أطلقت ثلاث طائرات مسيرة غير مسلحة بأحجام مختلفة باتجاه المنطقة المتنازع عليها في حقل كاريش للقيام بمهام استطلاعية.

وقال حزب الله "تم إنجاز المهمة المطلوبة كما تم تسليم الرسالة. النصر فقط من عند الله سبحانه وتعالى".

وأُرسلت الطائرات المسيرة إلى المنطقة البحرية التي تضم حقل كاريش النفطي، الواقفة بين خطوط حدودية بحرية متنازع عليها تقسم جنوب لبنان وشمال إسرائيل.

يخوض لبنان وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة حول موقع الحدود الاقتصادية البحرية بين الدول في الجزء الغني بالنفط من البحر المتوسط. وحذّر حزب الله في الأيام الأخيرة من أنه قد يهاجم سفينة إسرائيلية تحركت صوب المنطقة المتنازع عليها وسط مفاوضات إذا لم تنسحب إسرائيل من السفينة.

في وقت سابق السبت، قال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط ثلاث طائرات بدون طيار انطلقت من لبنان حلّقت في اتجاه حقل غاز كاريش في البحر المتوسط.

وصف الجيش الإسرائيلي الطائرات بدون طيار بأنها معادية، لكنه قال إن "التحقيق الأولي يشير إلى أنها لم تشكل تهديدًا وشيكًا".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن طائرة مقاتلة من طراز إف -16 وسفينة صواريخ اعترضتا الطائرات المسيرة.