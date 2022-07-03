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نشر الأحد ، 03 يوليو / تموز 2022

دبين الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، مقطع فيديو من داخل غرفة عمليات البحرية الإسرائيلية لحظة إعطاء أوامر إسقاط طائرات "الدرون" التي أطلقها حزب الله اللبناني.

#فيديو "لديكم إذن- قوموا باسقاط المسيرة للتو" - هكذا تمت عملية اعتراض مسيرات #حزب_الله الإرهابي من داخل غرفة عمليات سلاح البحرية.. سنواصل حماية مصالح اسرائيل ولن نسمح بأي محاولة للمساس بها https://t.co/0aDTEwTMtO

وقال أدرعي يتغريدة على صفحته الرسمية على تويتر: "’لديكم إذن- قوموا بإسقاط المسيرة للتو‘ - هكذا تمت عملية اعتراض مسيرات حزب الله الإرهابي من داخل غرفة عمليات سلاح البحرية.. سنواصل حماية مصالح اسرائيل ولن نسمح بأي محاولة للمساس بها".

وفي تغريدات منفصلة أوضح أدرعي: "كشف النقاب أن طائرات حربية وسفينة صواريخ إسرائيلية قامت اليوم باعتراض ثلاث طائرات مسيرة معادية اقتربت من جهة لبنان نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل".

وأضاف: "من التحقيق الأولي يتضح أن المسيرات المعادية لم تشكل تهديدًا حقيقيًا في كل مدة تحليقها وحتى اعتراضها فوق البحر الأبيض المتوسط.."