عدد المسافرين بالمطارات السعودية يسجل أعلى مستوى في تاريخها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكدت إدارة مطار الملك فهد في الدمام بالمملكة العربية السعودية عودة الانسيابية لحركة التشغيل بعد ازدحام تم تجاوزه باتخاذ عدد من الإجراءات.

ضيوفنا الكرام المسافرين عبر #مطار_الملك_فهد_الدولي بالدمام، نود التوضيح بأن الحالة التشغيلية عادت لوضعها الطبيعي بعد زيادة أعداد العاملين من قبل شركات مزودي الخدمة، حيث تم خدمة أكثر من ٥٠ الف مسافر (قدوم ومغادرة).

وأوضح المطار في سلسلة من التغريدات على صفحته الرسمية بتويتر: "ضيوفنا الكرام المسافرين عبر مطار الملك فهد الدولي بالدمام، نود التوضيح بأن الحالة التشغيلية عادت لوضعها الطبيعي بعد زيادة أعداد العاملين من قبل شركات مزودي الخدمة، حيث تم خدمة أكثر من 50 ألف مسافر (قدوم ومغادرة).."

وتابع المطار في بيانه أنه ولتسهيل إجراءات السفر خلال فترة الذروة الحالية، نأمل من المسافرين التأكد من اتباع الإجراءات التالية:

- إحضار جواز السفر أو بطاقة الهوية حسب متطلبات وجهتك.

- إحضار وثائق السفر الإضافية حسب متطلبات الوجهة مثل (تأشيرة السفر، الجواز الصحي، فحص فيروس كوفيد-19، التأمين الطبي للأطفال تحت عمر 12 عامًا).

- يرجى إصدار بطاقة الصعود إلى الطائرة إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق شركة الطيران الخاصة بك قبل الوصول للمطار.

- التأكد من توافق أمتعة السفر مع الوزن المسموح به في تذكرة السفر.

- يجب على المسافرين على متن الرحلات الدولية الحضور إلى المطار قبل ثلاث ساعات ويجب على المسافرين على متن الرحلات الداخلية الحضور إلى المطار قبل ساعتين من موعد الرحلة.

- يقتصر دخول صالة المطار على المسافرين فقط.

وفي تحديث قال المطار: "تحديث اليوم: نؤكد لضيوفنا المسافرين الكرام عبر مطار الملك فهد الدولي بالدمام انسيابية الحركة التشغيلية ولله الحمد.. نتوقع استقبال أكثر من 31 ألف مسافر.. يعمل المطار لضمان انسيابية الحركة التشغيلية وتوفير سبل الراحة لضيوفنا المسافرين".