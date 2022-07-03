الجيش الإسرائيلي يفحص الرصاصة التي قتلت شيرين أبوعاقلة

القدس (CNN)-- قال ران كوخاف، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن الجيش يفحص الرصاصة التي قتلت مراسلة قناة الجزيرة القطرية، شيرين أبو عاقلة، لتحديد من أطلقها.

وأضاف كوخاف أن الإسرائيليين يجرون الفحص "بحضور" الأمريكيين ومن بينهم جنرال بثلاث نجوم، حيث أوضح بتصريحات إذاعية، الأحد أن "التحقيق سيكون إسرائيليا، مع استمرار وجود الرصاصة طوال المدة في يد جنرال أمريكي كبير موجود في إسرائيل وسيكون حاضرا طوال مدة التحقيق".

وكان النائب العام للسلطة الوطنية الفلسطينية، أكرم الخطيب قد أعلن السبت أن الفلسطينيين سيعطون الأمريكيين الرصاصة المستخرجة من جسم أبو عاقلة لفحصها في السفارة الأمريكية، مضيفا أنهم تلقوا "ضمانات" بعدم إعطاء الرصاصة للإسرائيليين.

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن النتائج قد تنشر في أقرب وقت يوم الاحد، موضحًا أنه إذا أظهر التحقيق أن جنديا إسرائيليا قتل أبو عاقلة "سنتحمل المسؤولية وسنعتذر عن ذلك".

ويُذكر أن العديد من التحقيقات التي أجرتها مؤسسات إخبارية، بما فيها CNN وكذلك مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد توصلت إلى أنه من المرجح أن أبو عاقلة قُتلت بنيران إسرائيلية، وليس بنيران مسلحين فلسطينيين.