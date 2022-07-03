الشرطة السعودية تضبط عددا من مرتكبي عمليات احتيال بمناسك الحج

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نشر الأحد ، 03 يوليو / تموز 2022

هكذا يُطيّب المسجد الحرام والكعبة على مدار الساعة برمضان

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت الشرطة السعودية عن ضبطها عددا من مرتكبي عمليات احتيال ذات صلة بمناسك الحج.

شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على مقيم لإعلانه توفير سكن ونقل للحجاج بغرض الاحتيال https://t.co/XRZiH2q4by

جاء ذلك في سلسلة تغريدات للأمن السعودي على صفحته الرسمية بتويتر، ذكر فيه: "شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على مقيم لإعلانه توفير السكن والنقل للحجاج بغرض الاحتيال".

شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على (4) مقيمين لإعلانهم الحج عن الغير وتوفير أضاحٍ بغرض النصب والاحتيال https://t.co/g9kEruyqWA

وفي تغريدة منفصلة قال الأمن السعودي: "شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على (4) مقيمين لإعلانهم الحج عن الغير وتوفير أضاحٍ بغرض النصب والاحتيال".

سيخالف كل من يؤدي فريضة الحج دون تصريح، بغرامة (10,000) ريال. #بسلام_آمنين https://t.co/pQF0M3VjAo

كما أشار الأمن السعودي بتغريدة إلى أن "كل من يؤدي فريضة الحج دون تصريح، سيُخالف بغرامة 10 آلاف ريال (نحو 2600 دولار)".