دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصفت حكومة تصريف الأعمال في لبنان إطلاق حزب الله 3 طائرات مسيرة فوق حقل غاز متنازع عليه مع إسرائيل، بأنه "تصرف غير مقبول".

أعلن حزب الله السبت الماضي إطلاقه 3 طائرات دون طيار في "مهام استطلاعية" فوق حقل غاز كاريش، الواقع في المنطقة البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل في البحر المتوسط. وقال الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق إنه أسقط هذه المسيرات.

وقال بيان للحكومة نشرته وكالة الأنباء اللبنانية إن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بحث مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب "الوضع في الجنوب وموضوع المسيّرات الثلاث التي أطلقت في محيط المنطقة البحرية المتنازع عليها، وما أثارته من ردود فعل عن جدوى هذه العملية التي جرت خارج إطار مسؤولية الدولة والسياق الديبلوماسي".

وأضاف البيان أن "لبنان يعتبر أن أي عمل خارج إطار مسؤولية الدولة والسياق الديبلوماسي الذي تجري المفاوضات في إطاره، غير مقبول ويعرّضه لمخاطر هو في غنى عنها".

في وقت أشارالحكومة إلى أن "المفاوضات الجارية بمساع من الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين قد بلغت مراحل متقدمة"، قائلة إن "لبنان يعوّل على استمرار المساعي الأمريكية لدعمه وحفظ حقوقه في ثروته المائية ولاستعادة عافيته الاقتصادية والاجتماعية".

يخوض لبنان وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة حول موقع الحدود الاقتصادية البحرية في الجزء الغني بالنفط من البحر المتوسط. وحذّر حزب الله في الأيام الأخيرة من أنه قد يهاجم سفينة إسرائيلية تحركت صوب المنطقة المتنازع عليها وسط مفاوضات إذا لم تسحب إسرائيل من السفينة.

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