أمريكا تسلم الرصاصة التي قتلت شيرين أبوعاقلة للسلطة الفلسطينية

تحقيق لـCNN.. دليل جديد يشير إلى مقتل شيرين أبو عاقلة في هجوم متعمد من القوات الإسرائيلية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعادت الإدارة الأمريكية الرصاصة التي قتلت مراسلة قناة الجزيرة القطرية، شيرين أبو عاقلة، إلى السلطة الفلسطينيةـ وفق ما قاله وزير العدل الفلسطيني، محمد شلالدة للجزيرة ليل الأحد.

وسلم الفلسطينيون الرصاصة للسلطات الأمريكية السبت، بعد شهرين تقريبا من مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية في جنين بالضفة الغربية، وذلك بعد خلافات بين إسرائيل والفلسطينيين على التحقيقات بمقتلها في 11 مايو/أيار برصاصة في الرأس.

وتتهم السلطة الفلسطينية وقناة الجزيرة الجيش الإسرائيلي بإطلاق الرصاصة القاتلة على أبوعاقلة، في حين يقول الجيش الإسرائيلي إن القتل ناجم عن رصاصة عشوائية من مسلحين فلسطينيين أو من رصاصة جندي إسرائيلي كان يستهدف مسلحا فلسطينيا.

وأظهرت تحقيقات أجرتها 5 وسائل إعلام بما فيها CNN أن الرصاصة خرجت من موقع كانت تتمركز فيه القوات الإسرائيلية، ولم تظهر التحقيقات أي دليل على وجود مسلحين فلسطينيين بالقرب من أبو عاقلة عندما أصابتها الرصاصة ولم يتم رصد خط نار باتجاه الصحفية في ذلك الحين.

وتوصل مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى ذات الاستنتاج الذي توصلت إليه التحقيقات الصحفية.

ورفض الفلسطينيون فتح تحقيقات مشتركة مع إسرائيل، قائلين إنهم لا يثقون بالإسرائيليين، لكنهم سلموا الرصاصة في نهاية المطاف للإدارة الأمريكية أواخر الأسبوع الماضي.

وقال الفلسطينيون إن معاينة الرصاصة جرت في السفارة الأمريكية في القدس، لكن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال الأحد إن إسرائيل هي التي تجري التحقيقات.

وقال ران كوشاف لإذاعة الجيش صبيحة الأحد: "ستكون التحقيقات إسرائيلية، بوجود الطلقة بشكل دائم على مدار المدة، إنها بحوزة جنرال أمريكي رفيع موجود في إسرائيل وسيكون حاضرا خلال مدة إجراء التحقيقات بالكامل"، حسب قوله.