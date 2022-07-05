أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قتلت قوات الأمن التركية طفلاً، الأحد، بعد أن فتحت النار على سيارة تقل مهاجرين من مقاطعة فان الشرقية بالقرب من الحدود التركية مع إيران، حسبما قال مسؤول من مكتب حاكم المقاطعة لشبكة CNN الثلاثاء.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إنه يجري فحص الحمض النووي للصبي للكشف عن هويته.

لم يتم تأكيد عمر الطفل.

وقال المسؤول إن 12 آخرين أصيبوا نتيجة الحادث لكنهم ما زالوا في حالة جيدة، مضيفا أن أيًا من المصابين لم يكونوا من الأطفال.

طلبت القوات التركية من السيارة في البداية التوقف، لكن بعد استمرارها، فتحت قوات الأمن النار لإيقاف السيارة. بمجرد توقف السيارة، وجدت قوات الأمن التركية أن السيارة كانت تستخدم لتهريب المهاجرين، ووجدت "40 مهاجرًا غير نظامي" بداخلها، وفقا لبيان رسمي صادر عن مكتب حاكم فان الأحد.

وقال البيان إنه رُغم أن القوات استهدفت عجلات السيارة، إلا أن أحد المهاجرين قُتل برصاصة ارتدت عن الأرض.

الجهود جارية لإلقاء القبض على سائق السيارة ومهرب المهاجرين الذين تمكنوا من الهرب بعد الحادث. وأضاف البيان "يجري تحقيق قضائي وإداري".

قال أحد شهود العيان، كمال طوسون، لقناة Serbest TV التركية إن بعض المهاجرين تمكنوا من "الهروب".

وقالت شاهدة عيان أخرى، دندار طوسون، إنها رأت عائلات مع أطفال بين المهاجرين.

ولم تؤكد السلطات جنسية المهاجرين.

تقع مقاطعة فان بالقرب من حدود تركيا مع إيران، وهي بمثابة طريق عبور للمهاجرين القادمين من إيران وأفغانستان وباكستان وآسيا الوسطى.