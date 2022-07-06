أبي أحمد يعلق على الخلافات بين إثيوبيا والسودان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، يوم الثلاثاء، محادثات مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق عبدالفتاح البرهان، على هامش قمة (إيغاد)، في العاصمة الكينية نيروبي.

ووفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية، ناقش الزعيمان القضايا المتعلقة بالحدود، وكذلك القضايا الإقليمية والثنائية، وقال أحمد إن "هناك العديد من الأشياء المشتركة بين شعبي إثيوبيا والسودان، وإنهما سيعملان معا لحل مشاكلهما سلميا".

وأضاف أنه "يتعين على البلدين تعزيز العلاقات بينهما من خلال حل مشاكلهما من خلال الحوار"، وتابع أنه "يجب القيام بالعمل من أجل إفادة شعبي البلدين اللذين لهما تاريخ طويل من المنفعة المتبادلة".

وفي السودان، قالت وكالة الأنباء السودانية إن البرهان ورئيس الوزراء الإثيوبي، أكدا "حرصهما على حل القضايا الخلافية والعالقة بين السودان وإثيوبيا بالطرق السلمية والحوار".

وقال البرهان، في تصريحات عقب اللقاء، إن "الخلافات بين الدول الإفريقية يجب أن تحل في إطار البيت الإفريقي وبالطرق الودية".

يذكر أن القوات المسلحة السودانية اتهمت، الشهر الماضي، الجيش الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين بالإضافة إلى مواطن سوداني "كانوا أسرى لديه".

وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان، أن "هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وسترد على هذا التصرف الجبان بما يناسبه".