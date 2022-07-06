دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتقلت السلطات المصرية 4 أشخاص قالت إنهم منظمو حدث افتراضي على الشبكات الاجتماعية يحمل اسم "معركة حلوان – باتمان الحقيقي"، بتهمة "استغلاله في تحقيق مكاسب مادية".

قالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان نشرته وسائل إعلام مصرية بعضها حكومية، الأربعاء، إنها ألقت القبض على 4 أشخاص أطلقوا دعوة في مواقع التواصل الاجتماعي لارتداء زي تنكري والتجمع أمام محطة مترو حلوان في 13 أغسطس/ آب المقبل "بغرض التشاجر للتنافس بينهم، وتحديد الفائز باللقب".

تقع المحطة في حلوان، الضاحية الجنوبية للعاصمة المصرية (530 ألف نسمة)، التي ذيعت شهرتها في عهد الرئيس السابق جمال عبدالناصر، باعتبارها مدينة عمالية صناعية ووجهة للراغبين في الاستشفاء.

وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية إن منظمي الفعالية "قاموا باستغلال التفاعل من قبل عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، مع الدعوة وقيامهم بتدشين مجموعة إلكترونية، للترويج للتجمع المشار إليه، واستغلال حجم التفاعل عليه ومتابعة تطورها وإزدياد أعضائها، لرغبتهم في استغلالها في تحقيق مكاسب مادية، من خلال جذب الإعلانات والمواد التجارية الدعائية".

قبل أيام، نشط وسم "باتمان حلوان" عبر موقع التواصل، بعد رواج منشور احتوى مزحة بين صديقين انتهت بتحدٍ حول من منهما "باتمان الحقيقي". لاحقًا، جذبت الفكرة معجبون بالشخصية الخيالية، وأعرب عشرات الآلاف من الأشخاص عن رغبتهم في التجمع استجابة لدعوة افتراضية عبر فيسبوك.

ومع تصاعد الحديث عن الحدث، حذّر إعلاميون مصريون من استغلال الفعالية من قبل جماعة الإخوان المسلمين. وربط بعضهم بين موعدها الذي يتزامن مع أحداث رابعة العدوية (13 أغسطس/ آب 2013) التي قٌتل خلالها 670 شخصًا، حسب أرقام رسمية.

أصبحت التجمعات والتظاهرات نادرة في مصر خلال السنوات الأخيرة.

في 2013، ألزم قانون التظاهر منظمي التظاهرات بإبلاغ السلطات بها قبل 3 أيام من تنظيمها، إضافة إلى حق وزير الداخلية في منعها.