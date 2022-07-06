دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار تعيين الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ محمد العيسى خطيبا ليوم عرفة بالسعودية ردود فعل واسعة على تويتر، إذ رحب عدد من المغردين باختيار داعية "وسطي" ليخطب بالناس في هذه المناسبة الدينية.

وأعلنت رئاسة شؤون الحرمين عبر موقعها الرسمي عن تعيين العيسى خطيبا لعرفة ووجه له الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تهنئة بهذه المهمة.

وكتبت رئاسة شؤون الحرمين عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر الثلاثاء: "صدور الموافقة السامية الكريمة على قيام معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى عضو هيئة كبار العلماء الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بالخطبة والصلاة يوم عرفة بمسجد نمرة لهذا العام ١٤٤٣ه".

معالي الرئيس العام ومنسوبو الرئاسة يتقدمون بالتهنئة لمعالي الشيخ الدكتور محمد العيسى لنيله الثقة الكريمة بتكليفه خطيباً ليوم عرفة هذا العام. https://t.co/bC5g4Ld1PU #بسلام_آمنين #رئاسة_شؤون_الحرمين https://t.co/ABSNmkmsIe

وشهد موقع تويتر ردود فعل متباينة بعد هذا الإعلان إذ رحب العديد من المغردين بهذا التعيين في حين انتقده آخرون مطلقين وسم "أنزلوا العيسى من المنبر".

وعارض الأكاديمي السعودي تركي الحمد الوسم المنتشر بقوله: "المهم انه في السعودية الجديدة المتجددة، لا صوت يعلو على صوت التحديث وقيم التسامح والتنوير، فقافلة المستقبل في طريقها تسير"، حسب قوله.

المهم انه في السعودية الجديدة المتجددة، لا صوت يعلو على صوت التحديث وقيم التسامح والتنوير، فقافلة المستقبل في طريقها تسير.. #انزلوا_العيسي_من_المنبر

من، جانبه كتب الكاتب لؤي الشريف على صفحته عبر الموقع نفسه: "أبارك لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبدالكريم العيسى وفقه الله وأيده بروح الْقُدُس تعيين خادم الحرمين الشريفين له خطيبًا للمسلمين يوم عرفة. الشيخ محمد صورة مشرقة لديننا الحنيف ووجه معروف للتسامح والتعايش بين أتباع الأديان وسفير عظيم للسعودية في العالم"، على حد قوله.

أبارك لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبدالكريم العيسى وفقه الله وأيده بروح الْقُدُس تعيين خادم الحرمين الشريفين له خطيبًا للمسلمين يوم عرفة. الشيخ محمد صورة مشرقة لديننا الحنيف ووجه معروف للتسامح والتعايش بين أتباع الأديان وسفير عظيم للسعودية في العالم 👍🏼🇸🇦♥️ https://t.co/jviGCgKSRN

واعترض بعض المغردين على تكليف العيسى بخطبة عرفة بسبب لقائه عدد من الشخصيات اليهودية واليمينية في أوروبا، وهي وجهة النظر التي رفضها بعض الإعلاميين والمغردين السعوديين.

الحملة على الشيخ محمد العيسى بعد إعلان أنه سيكون خطيبا في يوم عرفة حملة إخوانية متطرفة بامتياز. المتطرفون مختبئون بأقنعة مختلفة،ومسميات متعددة. يستغلون الفرص لتجربة بث السم ثم يتوارون عن الأنظار. في أدبيات إرهاب الإخوان، لحوم من يعارضهم غيرمسمومة ولحوم شيوخهم مسمومة تقتل منتقدهم.

وكان قد زار العيسى "معسكر الإبادة الجماعية لليهود في بولندا إبان الحرب العالمية الثانية، أوشفيتز، وذلك بالتزامن مع إحياء ذكرى الهولوكوست عام 2020 وصلى في الموقع برفقة عدد من رجال الدين السنة والشيعة" حسبما نشر الحساب الرسمي الناطق بالعربية لوزارة الخارجية الإسرائيلية آنذاك.