بايدن "يتنازل" وسط اعتراف على ما يبدو بمستقبل محمد بن سلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لفت رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، إلى "رسالة" تحملها الرحلة المباشرة التي سيقوم بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن من إسرائيل إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل.

ثم ستغادر طائرة الرئيس بايدن أورشليم متجهةً نحو المملكة العربية السعودية، ليحمل معه رسالة سلام وأمل منّا. إن إسرائيل تمد يدها لكافة دول المنطقة وتدعوها لإقامة العلاقات معنا ولتغيير مسار التاريخ من أجل أطفالنا".

واوضح لابيد: "ستغادر طائرة الرئيس بايدن أورشليم متجهةً نحو المملكة العربية السعودية، ليحمل معه رسالة سلام وأمل منّا. إن إسرائيل تمد يدها لكافة دول المنطقة وتدعوها لإقامة العلاقات معنا ولتغيير مسار التاريخ من أجل أطفالنا".

نشهد بداية أسبوع تاريخي, حيث سيهبط هنا في يوم الأربعاء الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وهو أحد خير الأصدقاء الذين امتلكتهم دولة إسرائيل منذ تأسيسها في الحلبة السياسية الأمريكية وهو من قال عن نفسه: "لكي تكون صهيونيًا لا تحتاج بالضرورة لأن تكون يهوديًا. فأنا صهيوني".

وأضاف: "نشهد بداية أسبوع تاريخي، حيث سيهبط هنا في يوم الأربعاء الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وهو أحد خير الأصدقاء الذين امتلكتهم دولة إسرائيل منذ تأسيسها في الحلبة السياسية الأمريكية وهو من قال عن نفسه: ’لكي تكون صهيونيًا لا تحتاج بالضرورة لأن تكون يهوديًا. فأنا صهيوني‘".

وتابع قائلا: "وستتناول هذه الزيارة المخاطر والفرص على حد سواء. وسترتكز المناقشات في الدرجة الأولى على الملف الإيراني. لقد تم الكشف أمس عن خبر مفاده استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم من خلال أجهزة طرد مركزي متقدمة، وهو ما يتنافى بشكل مطلق مع الاتفاقيات التي أبرمتها".