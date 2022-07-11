دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قُتل مواطن سعودي في ضاحية بيروت الجنوبية على يد شقيقيه لأسباب "شخصية وعائلية"، حسبما أعلن الأمن العام اللبناني، في حين ثمن سفير المملكة لدى لبنان، وليد البخاري، دور أجهزة الأمن في كشف ملابسات الجريمة والقبض على الفاعلين.

وقال الأمن الداخلي في لبنان عبر موقعه الرسمي: "حصلت جريمة قتل المغدور (م. م. من مواليد عام 1980، سعودي الجنسية) طعنًا بواسطة سكين. بنتيجة المتابعة والاستقصاءات التي قامت بها القطعات المختصة في سرية الضاحية في وحدة الدرك الإقليمي، تبيّن أن شقيقَي المقتول نفّذا الجريمة لأسباب عائلية وشخصية ثم فرّا إلى جهة مجهولة وهما من الجنسية السعودية"، حسب قوله.

وأشار الأمن الداخلي إلى أن أحد الجانيين من مواليد 1976 والآخر من مواليد 1990، وأردف الأمن قائلا: "كثّفت قطعات السرية تحريّاتها لتحديد مكان تواجدهما، وبتاريخ ١٠/٧/٢٠٢٢ توافرت معلومات عن وجودهما في إحدى الشقق في محلة الصفير. على الفور، تمت مداهمة مكان تواجدهما من قبل دورية من فصيلة برج البراجنة بمؤازرة قوة مشتركة من قطعات سرية الضاحية، حيث جرى توقيفهما وضبط أداة الجريمة".

وعن دوافع الجريمة، قال الأمن الداخلي في لبنان: "بالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على قتل شقيقهما لأسباب عائلية. أحيل الموقوفان والمضبوط إلى القطعة المعنية، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص"، على حد قوله.

كشف ملابسات جريمة قتل ضحيتها من الجنسية السعودية، من قبل سرية الضاحية

ونشر حزب التجمع الوطني بيانا قال فيه: "ينعى حزب التجمع الوطني أحد أعضائه المؤسسين مانع بن حمد آل مهذل اليامي والذي تم اغتياله في ظروف شائكة يوم أمس السبت في لبنان، ويعزّي أسرة الفقيد ومحبيه ورفاقه داخل الحزب وخارجه"، حسب تعبيره.

عاجل - أغتيال العضو المؤسس في الحزب، مانع آل مهذل اليامي ينعي #حزب_التجمع_الوطني أحد أعضائه المؤسسين مانع بن حمد آل مهذل اليامي والذي تم اغتياله في ظروف شائكة يوم أمس السبت في لبنان، ويعزّي أسرة الفقيد ومحبيه ورفاقه داخل الحزب وخارجه. https://t.co/KQ9ozU2Czo

وعلّق سفير السعودية في لبنان، وليد البخاري على هذه الحادثة بالقول بتغريدة على صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أُثمن عاليًا جهود قوى الأمن الداخلي اللبناني بكافة أفراده وقيادته على كشف الحقائق وتسليم الجناة للعدالة في جريمة قتل المواطن السعودي المغدور الذي قتل في الضاحية الجنوبية لبيروت"، حسب قوله.

#مانع_حمد_اليامي امين حركة الحق والعدالة (معارضة سعودية) ومقيم منذ سنوات في #الضاحية ، قتل فجر اليوم في #بيروت طعنا بسكين ، الموضوع الان قيد التحقيق لدى الاجهزة الامنية اللبنانية ، ويعتقد ان الموضوع له علاقة بتجارة المخدرات

وأعاد البخاري نشر تغريدة لإعلامي لبناني قال فيها: "مانع حمد اليامي امين حركة الحق والعدالة (معارضة سعودية) ومقيم منذ سنوات في الضاحية قُتل فجر اليوم في بيروت طعنا بسكين ، الموضوع الان قيد التحقيق لدى الاجهزة الامنية اللبنانية ، ويعتقد أن الموضوع له علاقة بتجارة المخدرات"، حسب قوله.