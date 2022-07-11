دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر عضو شرف نادي النصر السعودي، عبدالرحمن بن محمد الحمود، مقطع فيديو يُظهر رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، وهو بصحة جيدة ويعرب عن رغبته بلعب الشطرنج، ما أثار ردود فعل على تويتر.

ونشر الحمود مقطع فيديو يُظهر آل الشيخ وهو يقول: "تعال.. تلعب شطرنج"، على حد تعبيره.

ايه ابلعب شطرنج ، والحمدلله على سلامتك https://t.co/p5ssOaVLp2

وعلّق عضو شرف نادي النصر على المقطع بالقول: "ايه ابلعب شطرنج ، والحمدلله على سلامتك"، ليجيب آل الشيخ بنشر مقطع ساخر لشخصين يمارسان هذه اللعبة.

وتداول عدد من المغردين المقطع مهنئين رئيس هيئة الترفيه في السعودية بالسلامة.

نحمد الله على سلامة ابو ناصر تركي ال الشيخ و يرجع لنا بأتم صحه و عافيه يا وب و متعودين منه هذي الروح الحلوه و الروقان جعل ربي يديمها ❤️ https://t.co/ikdPn0JM4w

وكان قد مرّ آل الشيخ بوعكة صحية على مدار السنوات الماضية وأجرى أكثر من عملية جراحية على إثر ذلك وخاض رحلات علاجية عدة.