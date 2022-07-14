تفاعل على زلة لسان بايدن عن "الهولوكوست" في إسرائيل

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة "زلة لسان" للرئيس الأمريكي، جو بايدن بحديث عن "الهولوكوست" خلال زيارة إسرائيل الأمر الذي اثار تفاعلا.

ويقول بايدن في مقطع الفيديو المتداول: "لنلقي حقيقة وشرف الهولوكوست" قبل أن يصحح قائلا: "لنبقي حقيقة ورعب الهولوكوست.. ونكرم هؤلاء الذين فقدناهم.."

وعن جولته في المنطقة، قال بايدن، للقناة 12 الإسرائيلية، إن رحلته إلى المملكة العربية السعودية لا تتعلق بأسعار النفط، وأصر على أن "الرحلة تتعلق بالاستقرار في الشرق الأوسط"، وإصلاح العلاقات بعد أن قال إن إدارة ترامب "انسحبت نوعًا ما".

وقال بايدن: "من مصلحة الولايات المتحدة أن يكون هناك المزيد من الاستقرار في الشرق الأوسط"، مضيفًا أنه "لكل سبب من الأسباب، من المنطقي بالنسبة لي أن أذهب إلى دول مجلس التعاون الخليجي".

استهدف بايدن رئاسة ترامب مرة أخرى، قائلاً إن "الصورة الأوسع" هي "هناك من اعتقد مع الإدارة الأخيرة أننا ابتعدنا نوعًا ما عن الشرق الأوسط - أننا سنخلق فراغًا ستملأه الصين و / أو روسيا. لا يمكننا ترك ذلك يحدث".

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