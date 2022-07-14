أردوغان يتصل بالملك سلمان.. والرئاسة التركية توضح السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الرئاسة التركية، يوم الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث، خلال اتصال هاتفي، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز "العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية".

وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان: "تبادل أردوغان والملك سلمان التهاني بمناسبة عيد الأضحى، وبحث الجانبان العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن العاهل السعودي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي "هنأه خلاله بعيد الأضحي، وعلى حسن تنظيم المملكة لحج هذا العام"، وأضافت الوكالة أن الملك سلمان بن عبدالعزيز "أعرب عن شكره لأردوغان على التهنئة".

يذكر أن الرئاسة التركية قالت، يوم الاثنين، إن الرئيس التركي، تبادل التهاني مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وذكر بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية: "تناول الجانبان، في اتصال هاتفي بينهما، العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية"، وفقا لوكالة"الأناضول".

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي "هنأه فيه بعيد الأضحى".

وأضافت: "تبادل ولي العهد التهنئة مع الرئيس التركي بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والمسرات"، وتابعت: "جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها".

كان ولي العهد السعودي زار تركيا، الشهر الماضي، في أول زيارة رسمية له على الإطلاق إلى هذا البلد.

وكان الرئيس التركي زار، السعودية في إبريل/نيسان الماضي، حيث التقى العاهل السعودي وولي عهده.

وكانت زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا ضمن جولة شملت مصر والأردن.