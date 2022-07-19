موسكو، روسيا (CNN)-- وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى طهران حيث سيجري محادثات مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، بحسب لقطات بثها التلفزيون الرسمي الروسي.

حسب الكرملين، سيناقش بوتين خلال زيارته مسألة صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، ومن المتوقع أن يوقع بيانًا مشتركًا مع رئيسي وأردوغان.

ومن المتوقع أن يناقش بوتين ونظرائه المساعدات الإنسانية لسوريا.

زيارة بوتين لإيران هي أول زيارة له خارج الاتحاد الروسي منذ بداية الغزو لأوكرانيا، والرحلة الخارجية هي الثانية في المجمل.

ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية صورة للحظة وصول بوتين إلى طهران، قائلة إنه جاء "لحضور القمة السابعة للدول الراعية للسلام في سوريا بصيغة استانا".