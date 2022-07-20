خامنئي يدعو إلى الحد من استخدام الدولار في التجارة العالمية

(CNN)-- قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، يوم الثلاثاء، عقب اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التعاون المتبادل بين روسيا وإيران "مفيد للغاية".

وعقد مرشد إيران الاجتماع مع بوتين، الذي حضره أيضا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد محادثات ثلاثية مع بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف خامنئي، في بيان، أن "الأحداث العالمية تظهر حاجة إيران وروسيا إلى زيادة التعاون المتبادل"، وبالإضافة إلى ذلك، دعا خامنئي إلى الحد من استخدام الدولار الأمريكي في التجارة العالمية.

وذكر المرشد الإيراني عن الحرب في أوكرانيا أن "الحرب مسألة قاسية، والجمهورية الإسلامية لا تحبذ أبدا رؤية الناس العاديين يعانون من الحروب لكن في قضية أوكرانيا، لو لم تشرع روسيا في اتخاذ إجراء، لكان الطرف الآخر قد بدأ الحرب".

وأضاف: "الناتو (حلف شمال الأطلسي) كيان خطير، والغرب يعارض كليا وجود روسيا قوية ومستقلة، وإذا تم فتح الطريق أمام الناتو، فلن يعترف بأي حدود، ولو لم يتم إيقافه في أوكرانيا، لكان قد بدأ في وقت لاحق حربا مماثلة في شبه جزيرة القرم".