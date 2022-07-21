دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الكرملين، في بيان، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، الخميس، بحثا خلالها العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية.

وأفاد بيان الكرملين بأن الجانبين "أشادا بمستوى العلاقات الودية بين روسيا والسعودية. وناقشا التعاون الثنائي، مع التركيز على توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة".

وأضاف البيان أنهما "بحثا التطورات في سوق النفط العالمي. وركزا على أهمية المزيد من التنسيق داخل مجموعة أوبك بلس. وأشارا إلى أن الدول الأعضاء في أوبك بلس تفي باستمرار بالتزاماتها من أجل الحفاظ على التوازن والاستقرار اللازمين في سوق الطاقة العالمي".

وتابع البيان بأن فلاديمير بوتين ومحمد بن سلمان ناقشا الوضع في سوريا عقب قمة قادة الدول الضامنة لعملية أستانا بشأن التسوية في سوريا، الذي عقد في 19 يوليو/ تموز في طهران، بين قادة إيران وروسيا وتركيا.

في غضون ذلك، ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالًا هاتفيًا من بوتين، و"جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، واستعراض أبرز التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يحقق الأمن والاستقرار".