إمام الحرم المكي السابق يواصل الرد على منتقديه بصورة "فشار"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – واصل إمام الحرم المكي السابق، عادل الكلباني، الأربعاء، الرد على منتقديه بعد جدل ظهروه بالجينز راكبًا على دراجة نارية قبل أيام.

ونشر الكلباني صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر وعلّق عليها بالقول: "يا عيباه! إمام الحرم المكي ويأكل فشار"، على حد قوله.

يا عيباه، إمام الحرم وياكل فشار!!!! https://t.co/IDgIw8iuqD

وعلّق أحد المغردين قائلا: " ما الذي دهاك بعد أن كنت شباباً مقبلا على الأخرة أصبحت مقبلا على الدنيا عندما تقدم بك العمر. عملت في يوم من الأيام اماماً للحرم. فليتك تبعتد عن بعض الامور التي تقلل من قدرك حتى ولو كانت حلال. لأنها لاتليق بشخص في عمرك وعلمك"، حسب قوله.

ليرد عليه إمام الحرم المكي السابق بالقول: "الخوف من أي محاولة جديدة هو طريق حتمي للفشل!"، حسب قوله.

الخوف من أي محاولة جديدة هو طريق حتمي للفشل! https://t.co/6bDbpb4cnh

وكان قد أثار الكلباني جدلا بعد ظهوره بصور وهو يرتدي بنطال "جينز" ويجلس على دراجة نارية من طراز "هارلي ديفيدسون"، قبل أن يرد على منتقديه حينها بالقول: "يعني لبس البشت هو الي يخدم الإسلام؟"، في إشارة إلى الزي التقليدي السعودي.