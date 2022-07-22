دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الجمعة، اتصالا هاتفيا مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، بحثا خلاله مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الغربية، التي استضافت الدوحة جولتها الأخيرة.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية بأن عبداللهيان وعبدالرحمن "بحثا آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات رفع العقوبات عن إيران".

وجدد عبداللهيان "التأكيد على موقف طهران الداعم لتحقيق اتفاق جيد وقوي ومستدام"، مطالبا الولايات المتحدة بـ"التخلي عن الجشع وانتهاج الواقعية في مسار تحقيق الحل وحصول اتفاق"، بحسب البيان.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة الخارجية القطرية أن الشيخ محمد بن عبدالرحمن بحث مع نظيره الإيراني "العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات المفاوضات النووية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وقال وزير الخارجية القطري إن بلاده "تسعى لدعم أطراف محادثات إحياء الاتفاق النووي للوصول إلى اتفاق عادل للجميع، مع الأخذ بالاعتبار مخاوف جميع الأطراف".