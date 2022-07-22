دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الخميس، أن العراق أبلغ بلاده باستعداد السعودية لنقل المفاوضات الأمنية إلى المستوى السياسي وبشكل علني وأشار إلى أن طهران تبادل الرياض الاستعداد نفسه.

وقال عبداللهيان في تصريحات للتلفزيون الإيراني نقلتها وكالة مهر شبه الرسمية: "أجرينا 5 جولات من المباحثات مع ‎السعودية على المستوى الأمني"، حسب قوله.

وتابع وزير الخارجية الإيراني قائلا: "وزير الخارجية العراقي أبلغنا، الأسبوع الماضي، أنّ السعودية مستعدة لنقل المحادثات من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي، وبصورة علنية"، على حد قوله.

ولفت عبداللهيان إلى أن طهران "أبلغت الرياض استعدادها لمواصلة الحوار على المستوى السياسي من أجل إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين"، على حد تعبيره.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الإيراني أن الإمارات والكويت تستعدان لإرسال سفيريهما إلى طهران، مشيرًا إلى أن أبوظبي لن تكون جزءًا من أي تكتل عسكري ضد إيران لأنها لا تتبع سياسة المواجهة مع طهران، حسب قوله.

وكان قد أعلن مستشار الرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، أن بلاده ضد أي تحالف عسكري يستهدف إيران وأن الإمارات في طور إرسال سفير إلى طهران، حسبما قال في تصريحات لـCNN الأسبوع الماضي.

يُذكر أن العراق يتولى الوساطة بين الرياض وطهران واستضاف عددًا من جولات المفاوضات بين البلدين.