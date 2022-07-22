دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الجمعة، على ضرورة الالتزام والتقيد التام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وذلك وسط الجدل الذي أثاره دخول مراسل "القناة 13" الإسرائيلية جيل تماري إلى مكة.

وحذر السديس من مخالفة الأنظمة والقوانين، وقال إن "قدسية الحرمين الشريفين، تُعد خطًا أحمر بالنسبة للمملكة العربية السعودية ولن يتم التساهل مع من يتجاوز أو يتعدى عليها مهما كانت جنسيته أو طبيعة عمله، من منطلق سيادتها المُطلقة على الحرمين الشريفين والمشاعر المُقدسة التي تشرف بخدمتها ورعايتها".

وأكد السديس على "أهمية تطبيق العقوبات الرادعة لمثل هذه الجرائم الأمنية"، على حد تعبيره، داعيًا الجميع إلى "التعاون لتحقيق هذه المسؤولية الدينية والوطنية"، بحسب بيان نشرته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وكانت "القناة 13" الإسرائيلية قد نشرت تقريرا لمحرر الشؤون الخارجية جيل تماري، الذي زار مكة ودخلها عبر المسار الخاص بالمسلمين حسبما يظهر في التقرير، وقال فيه إنه "أول صحفي إسرائيل ينقل هذه اللقطات وبالعبرية من هذا المكان"، وذلك قبل أن تعتذر القناة ومراسلها أمام موجة من الغضب والانتقادات من سعوديين ومسلمين.

وصباح الجمعة، أعلن الأمن العام السعودي "إحالة مواطن إلى النيابة العامة متواطئ مع أحد الصحفيين غير المسلمين ويحمل الجنسية الأمريكية إلى العاصمة المقدسة عبر سلوكه المسار الخاص بالمسلمين، في مخالفة صريحة للأنظمة التي تحظر دخول مكة المكرمة لغير المسلمين".

ولم يذكر الأمن العام السعودي ما إذا كان الصحفي المقصود هو مراسل القناة 13 الإسرائيلية، كما لم يتسن لـCNN التأكد بشكل مستقل من أن تماري مزدوج الجنسية (إسرائيلي-أمريكي).