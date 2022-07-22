دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، إحباط تهريب نحو 15 مليون حبة "كبتاغون" كانت مخبأة داخل آلة مستوردة لصناعة الكتل الخرسانية، في ميناء جدة الإسلامي.

وقالت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" السعودية إنها "أحبطت محاولة لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون بلغت 14,976,000 حبة، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأضافت الهيئة أنه "وصلت إرسالية إلى المملكة عبارة عن آلة لصناعة الكُتل الخرسانية قادمة عبر ميناء جدة الإسلامي، وفي أثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة على الإرسالية، عُثِر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة في تجويف الآلة بطريقة فنية".

#ارقد_وآمن | إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت نحو 15 مليون حبة، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية عبارة عن "آلة لصناعة الكتل الخرسانية" وردت عبر ميناء جدة الإسلامي، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على مُستقبِل المضبوطات داخل المملكة. 🔗| https://t.co/8HeIaXZaYc https://t.co/7V8B4hUiqp

وتابعت الهيئة أنه "بعد التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات، تم القبض على مستقبل الممنوعات داخل المملكة، وهو شخص واحد"، ولم تكشف الهيئة عن جنسيته أو الجهة القادمة منها شحنة الممنوعات.

وأكدت الهيئة أنها "ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة وصادراتها، وتقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، ومكافحة التهريب بجميع أشكاله وطُرقه". ودعت الهيئة في الوقت ذاته المواطنين والمقيمين إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، وذلك من خلال التواصل معها، مشيرة إلى أنها تستقبل البلاغات "بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ".