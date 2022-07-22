دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السورية، يوم الجمعة، مقتل 3 عسكريين وإصابة 7 آخرين إثر قصف بالصواريخ، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، التي نادرا ما تقر بهجمات على سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت "لعدوان إسرائيلي برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق"، حسب الوكالة.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري سوري قوله إنه "في تمام الساعة الثانية عشرة و32 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وأضاف المصدر أن "العدوان أدى إلى استشهاد 3 عسكريين وجرح 7 آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".