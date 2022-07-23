ألبانيا.. تأجيل فعالية للمعارضة الإيرانية بسبب تهديد أمني

(CNN)-- تم تأجيل فعالية تنظمها منظمات إيرانية معارضة في ألبانيا نهاية هذا الأسبوع بعد تحذيرات من تهديد أمني، وفقا لمصدر مطلع، وبيان صادر عن إحدى المجموعات المنظمة، يوم الجمعة.

ويتم تنظيم فعالية "قمة إيران الحرة العالمية" من قبل "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية "ومنظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية التي تدعم الإطاحة بالنظام الحالي في إيران.

ويأتي الإلغاء بعد أيام فقط من إصدار وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا أمنيا بشأن "تهديد محتمل" يستهدف الفعالية وحثت المواطنين الأمريكيين على عدم الحضور.

لم يذكر "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" سبب تأجيل الفعالية، وقال، في بيان، إن "القمة المقرر عقدها يومي 23 و 24 يوليو/ تموز في ألبانيا، تم تأجيلها حتى إشعار آخر بناء على توصيات من الحكومة الألبانية، لأسباب أمنية وبسبب التهديدات الإرهابية والمؤامرات".

وتم التخطيط لهذه الفعالية مع تعثر جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وخطط مسؤولون أمريكيون سابقون لحضور الفعالية، بما في ذلك جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس السابق دونالد ترامب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال بولتون إنه شارك في التخطيط لانقلابات على الرغم من أنه أشار فقط إلى محاولة انقلاب فاشلة في فنزويلا، كما وصف، في وقت سابق، منظمة "مجاهدي خلق" بأنها "معارضة قابلة للحياة" للنظام الإيراني الحالي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت الحكومة الألبانية إنها تعرضت لهجمات إلكترونية، لكن من غير الواضح من وراء تلك الهجمات.