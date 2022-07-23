العراق يشتكي تركيا لمجلس الأمن بسبب هجوم دهوك ويطلب عقد جلسة طارئة

دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) – قدمت وزارة الخارجية العراقية، السبت، شكوى لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وطلبت عقد جلسة طارئة حول ما وصفته بـ"الاعتداء التركي" على محافظة دهوك، والذي أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين الأربعاء.

وقالت الخارجية العراقية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك نقلًا عن المتحدث باسمها: "وزارة الخارجيَّة توجه شكوى إلى مجلس الأمن الدوليّ، وتطلب عقد جلسة طارئة حول الاعتداء التركيّ، الذي أسفر عن وقوع أعدادٍ من المدنيين الآمنين بين شهيدٍ وجريح في محافظة دهوك".

وكان قد استهدف قصف مدفعي منتجعًا سياحيًا في منطقة زاخو بمحافظة دهوك، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين الأربعاء.

من جانبها، نفت وزارة الخارجية التركية مسؤولية أنقرة عن الهجوم متهمة "منظمات إرهابية" بتنفيذه.