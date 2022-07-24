في زيارة إلى مصر.. لافروف يلتقي السيسي ووزير الخارجية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في مقر وزارة الخارجية المصرية، الأحد، وفق مقطع فيديو نشره المتحدث باسم الوزارة.

ويظهر في المقطع لافروف وهو يترجل من سيارة قبل أن يصافح شكري بحرارة، وينتقلان إلى داخل المقر، وهما يتبادلان الأحاديث.

وعقد الوزيران مباحثات بحضور وفدين ممثلين عن القاهرة وموسكو، حسب صور نقلها المتحدث باسم الخارجية المصرية.

الآن في مقر الوزارة.. وزير الخارجية #سامح_شكري يستقبل نظيره الروسي وزير الخارجية "سيرجي لافروف". 🇪🇬🇷🇺 @Russia_AR https://t.co/pg6gpfyBRp

وتناول الجانبان "مجمل موضوعات التعاون الثنائي بين مصر وروسيا"، وتبادلا "الرؤى حول عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية"، وفقًا للمتحدث باسم الوزارة.

بحضور وفدي البلدين… وزير الخارجية #سامح_شكري يجري مباحثات مع وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف"، وذلك: ▪️ لتناول مجمل موضوعات التعاون الثنائي بين مصر وروسيا ▪️ لتبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية 🇪🇬🇷🇺 @russia_ar https://t.co/evLAx8RBtZ

وكان لافروف قد التقى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في وقت سابق الأحد، إذ استقبله الرئيس المصري في قصر الاتحادية بالعاصمة القاهرة.