دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات في السعودية بيانًا مشتركًا، طالبتا فيه موقع "يوتيوب" بإزالة إعلانات "تتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية"، وذلك على خلفية شكاوى حول الإعلانات "الخادشة" على الموقع في المملكة.

وقالت الهيئتان في بيانهما المشترك: "تأكيداً من الهيئة العامة للإعلام المرئي، والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على التزام مختلف منصات المحتوى الرقمي بالضوابط والأنظمة المعمول بها في المملكة، وبناءً على المتابعة فإنه قد لوحظ قيام منصة يوتيوب "YouTube" (التابعة لشركة قوقل Google) بعرض إعلانات موجهة لمستخدميها داخل المملكة تضمّن بثّها محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، ومخالفاً لضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة وسياسة منصة يوتيوب "YouTube"".

وأضافت الهيئتان الحكوميتان: " وبناءً عليه، فقد طلبت هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات، وتقنية المعلومات من منصة يوتيوب "YouTube" (التابعة لشركة قوقل Google) إزالة تلك الإعلانات والالتزام بالأنظمة، كما سيتم متابعة التزامها، وفي حال استمرار بثّ المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لنظامي الاتصالات والإعلام المرئي والمسموع"، حسب قولهما.

بيان مشترك | هيئة الإعلام #المرئي_والمسموع وهيئة الاتصالات @CITC_SA تطلبان من منصة "يوتيوب" إزالة الإعلانات المخالفة. https://t.co/1wFvxmyovZ https://t.co/Iu4EUVwdbo

وكان قد اشتكى عدد من المغردين السعوديين من ظهور إعلانات "خادشة" على يوتيوب، مطالبين الهيئات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة.

و ان كان من حق يوتيوب نشر الاعلانات - الا ان نشر المحتويات الجنسية و ما يحرض عليها امر ممجوج و مرفوض تأباه الفطر السليمة و تأنفه كل الامم ذات المروءة و القيم و الاخلاق لذلك نحيي اصحاب القرار في المملكة السعودية على ما اتخذته من اجراءات تجاه حظر المحتوى المخالف https://t.co/PXS46MYTTg

الاعزاء في @gcamsa بارك الله في جهودكم ، مثل هالطرح يهدم القيم والمجتمعات وهو منشور على موقع يوتيوب ومنتجة المحتوى سعودية تخيلوا من الـ500 الف مشاهدة كم طفل شاهد المحتوى المخالف للأنظمة والقوانين . حسبي الله ونعم الوكيل https://t.co/VIZIF0FbJs