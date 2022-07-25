الخارجية الإيرانية: رغبة ولي العهد السعودي في مفاوضات علنية بادرة جيدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكّد المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الإثنين، أن إيران أجرت 5 جولات من المحادثات مع المملكة العربية السعودية استضافتها بغداد، واصفًا نتائجها بـ"المثمرة".

وقال كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن "وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أكّد عقب اجتماع جدة في اتصال هاتفي مع (وزير الخارجية الإيراني) أمير عبداللهيان على رغبة ولي العهد السعودي (الأمير محمد بن سلمان) في عقد مفاوضات علنية"، معتبرًا ذلك "بادرة جيدة".

وأضاف المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية أن "الإرادة الإيجابية لدى إيران والسعودية وفّرت الأرضية لعقد اجتماع على مستوى رسمي وسياسي في بغداد لاتخاذ خطوة كبيرة لاستئناف العلاقات بينهما"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وحول الأنباء عن زيارة وزير الخارجية الإيراني للكويت، قال كنعاني إنه ليس لديه رد رسمي بهذا الخصوص، مضيفًا: "إننا نشهد أجواء إيجابية في علاقات إيران مع دول الجوار".