دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى مسؤول في وزارة الإعلام السعودية صحة النسخة المتداولة لمشروع نظام العقوبات الجديد المرتقب صدوره.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بنفي مصدر مسؤول في وزارة الإعلام - بناءً على ما ورد الوزارة من الجهات المعنية - صحة ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة عن نسخة مزعومة وغير صحيحة لمشروع نظام العقوبات، الذي سبق الإعلان بأنه قيد الإعداد".

وقال المسؤول السعودي إن المشروع "حاليًا في طور دورة المُراجعة التشريعية".

وأكد المسؤول "ضرورة تحري الدقة والحرص على عدم الانسياق خلف ما يتم تداوله خارج الحسابات الرسمية من شائعات ومعلومات غير صحيحة".

مصدر مسؤول في وزارة الإعلام ينفي صحة ما تم تداوله عن نسخة مزعومة وغير صحيحة لمشروع نظام العقوبات #الإخبارية_عاجل

في سياق متصل، تناقل مغردون الحديث عن عقوبة "التشبه بالنساء" في نظام العقوبات الجديد، بعد لقاء مستشار قانوني، اسمه محمد الوهيبي، مع قناة "السعودية" الرسمي.

خلال المقابلة، قال الوهيبي: "إذا شاهدت شخصًا متشبهًا بالنساء في مكان عام يحق لك التبليغ عن طريق تطبيق "كلنا أمن" بتوثيق الواقعة وعدم حفظها لغرض شخصي".

#من_السعودية | محمد الوهيبي: إذا شاهدت شخصًا متشبهًا بالنساء في مكان عام يحق لك التبليغ عن طريق تطبيق كلنا أمن بتوثيق الواقعة وعدم حفظها لغرض شخصي. #قناة_السعودية https://t.co/6D8rZm0G3Y

وذكر الوهيبي أن هناك "عقوبات قاسية جدًا"، لافتا أن عقوبة المظهر أو اللباس بالسعودية الذي يكون فيه تشبه بجنس آخر قد تصل إلى 3 سنوات سجنًا، وفقًا لنظام العقوبات الجديد الذي سيصدر قريبًا، على حد قوله.