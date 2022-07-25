دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول العديد من المغردين مقطع فيديو لحفل وداع أقامه رجل أعمال سعودي احتفاء بعامل مصر بعد 4 عقود من العمل معه في المملكة، وفقا لوسائل إعلام سعودية.

وذكرت صحف سعودية أن رجل الأعمال خالد بن محمد السعود احتفى بالعامل المصري شوقي سمان البالغ من العمر 65 عاما، بعدما عمل معه لمدة 40 عاما.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية إن رجل الأعمال أقام الحفل بمنزله في مكة المكرمة بحضور أصدقائه، مضيفة أن العامل المصري قرر العودة إلى بلاده رغبة منه في قضاء الوقت مع أبنائه.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على موقع تويتر، قيام رجل الأعمال بتقبيل رأس العامل المصري، فيما قام شخصان آخران بتقبيل يديه، وقالت "سبق" إنهما نجلا رجل الأعمال، وسط بكاء العامل المصري، فيما وصف مغردون المشهد بـ"لفتة وفاء".

الحبيب رجل الاعمال خالد السعود قصه وفاء عمرها ٤٠ عاما في احتفاليه الوداع للعم شوقي سمان الذي عاش معه قصه حياه طويله الحب والوفاء عنوان جميل https://t.co/mp7XSsIpUz

في لفتة وفاء رائعة؛ أقام رجل الأعمال الصديق خالد السعود حفلًا كبيرًا للعم شوقي سمان، من قنا بالصعيد، ودعا له لفيفًا من زملائه في الشركة، وأكد علينا نحن بعض خواصه أن نحضر المناسبة. الحقيقة أننا تأثرنا جميعا من هذه اللفتة الكريمة منه تجاه هذا العامل الذي رافقه من 40 عامًا. https://t.co/rJiNiOTG6z

صور ولقطات من تكريم قام به رجل الأعمال خالد السعود لعامل مصري بسيط، رافقه من 40 عام، وأقام له أمسية فارهة بحضور نخبة أصدقائه في لفتة وفاء وتقدير. كان الرجل يبكي مما شاهده بما ترون في السنابة المرفقة. https://t.co/ZKqmBVharl

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