السعودية.. القبض على مصرية "تحدثت بمضامين جنسية" في بث بوسائل التواصل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، يوم الاثنين، القبض على "مقيمة من الجنسية المصرية ظهرت في بث في أحد مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث مع أخرى بمضامين وإيحاءات جنسية من شأنها المساس بالآداب العامة".

وبحسب مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للأمن العام السعودي على تويتر: "قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيمة من الجنسية المصرية ظهرت في بث في أحد مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث مع أخرى بمضامين وإيحاءات جنسية من شأنها المساس بالآداب العامة".

وأضاف الفيديو أنه "جرى إيقاف المقيمة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة".

شرطة منطقة الرياض تقبض على مقيمة ظهرت في بثّ تتحدث مع أخرى بمضامين وإيحاءات جنسية من شأنها المساس بالآداب العامة. https://t.co/UfWaernDc0

وفي سياق متصل، قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على 23 مقيما من الجنسيتين الباكستانية والهندية، "ارتكبوا 43 حادثة جنائية في عدد من مناطق المملكة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأضافت الوكالة أن تلك الحوادث الجنائية "تمثلت في انتحال صفة غير صحيحة لموظفي بنوك وإرسال رسائل عشوائية على هواتف ضحاياهم تتضمن تعطل الخدمات البنكية لبطاقات الصرف الآلي وضرورة تزويدهم بمعلومات وأرقام سرية لإعادة تفعيلها، مكنتهم من سحب الأموال من حسابات الضحايا، إضافة إلى دخول إحدى حساباتهم في منصة حكومية، متخذين من أحواش شبه مهجورة في أحد أحياء محافظة جدة مقرًا لارتكاب جرائمهم، حيث ضُبط بحوزتهم 46 هاتفا متنقلا و59 شريحة اتصال".

وتابعت وكالة الأنباء أنه "تم إيقاف هؤلاء المقيمين واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة".