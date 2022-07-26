دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكّد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، ونائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، أن دولة الإمارات تسعى بخطى حثيثة وطموحة لترسيخ مكانتها في مجال الفضاء، وشددا على أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يمثل "نموذجا مشرفًا لشباب الإمارات والشباب العربي والذي يحمل آمالهم وطموحات لتسجيل إنجازات جديدة للعرب تُضاف إلى رصيدهم في هذا المجال الحيوي".

جاء ذلك بعد إعلان مركز محمد بن راشد للفضاء عن اختيار رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي للمشاركة في أول مهمة طويلة الأمد على متن محطة الفضاء الدولية ضمن بعثة وكالة الفضاء الامريكية "ناسا" و"سبيس إكس "Crew-6"، التي ستنطلق في ربيع عام 2023، ليكون النيادي أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة الأمد في محطة الفضاء الدولية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وقال الشيخ محمد بن زايد: "نهنئ شعب الإمارات باختيار سلطان النيادي لهذه المهمة العلمية الطويلة الأمد في الفضاء"، مشيرًا إلى أن الإمارات أصبحت الدولة الـ 11 في التاريخ التي تشارك في مهمة طويلة الأمد في الفضاء.

وأضاف: "النيادي يمثل قدوة لشباب الإمارات الذين نفخر بهم وسيكون سفيرًا لكل العرب في سباق الفضاء العلمي الذي دخلناه بثقة عالية وإيمان راسخ بقدرات أبنائنا". وتابع بالقول إن الإمارات "ماضية في إرساء دعائم هذا القطاع الحيوي من خلال رفده بالكفاءات الوطنية المؤهلة ومواصلة إطلاق مزيد من المشروعات العلمية النوعية للإسهام في برامج استكشافات الفضاء ودعم الصناعات المرتبطة لما يخدم البشرية ويعود بالخير على حاضرها ومستقبلها".

من جانبه قال الشيخ محمد بن راشد: "من بين مجموعة من رواد الفضاء الإماراتيين في مركز محمد بن راشد للفضاء، تم اختيار سلطان النيادي ليكون أول رائد فضاء عربي سيقضي مهمة طويلة تستغرق 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية العام المقبل... شبابنا رفعوا رؤوسنا للسماء، حيث مكان ومكانة دولة الإمارات المستحقة".

من هو سلطان النيادي؟

ولد سلطان النيادي في عام 1981 في منطقة أم غافة في العين حيث تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي، ثم التحق بالقوات المسلحة الإماراتية التي ابتعثته لدراسة هندسة الاتصالات. وحصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات من جامعة برايتون في المملكة المتحدة، كما حاز شهادة الماجيستير عام 2008 في تخصص أمن المعلومات من جامعة غريفيث الأسترالية. وبعدها، حصل على درجة الدكتوراه في تخصص منع تسريب المعلومات ونشر خلالها 6 أبحاث في مواقع عالمية متخصصة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وعن مسيرته كرائد فضاء، أوضح مركز محمد بن راشد للفضاء أن النيادي كان ضمن الدفعة الأولى من برنامج الإمارات لرواد الفضاء مع زميله هزاع المنصوري، ثم رائد فضاء احتياطي خلال مهمة "طموح زايد" عام 2019. وحصل النيادي على شارة رواد الفضاء من مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة "ناسا".