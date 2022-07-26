هل إيران تطور سلاحًا نوويًا؟.. رئيس وكالة الطاقة الذرية يوضح لـCNN

(CNN)-- قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لشبكة CNN، إن الوكالة "ليس لديها أي معرفة بما إذا كانت إيران تطور سلاحا نوويا".

وأضاف غروسي، في مقابلة مع سارة سيدنر، مراسلة CNN في برنامج المذيعة كريستيان أمانبور: "عندما يتعلق الأمر بتخصيب اليورانيوم في طهران، فإن المسألة هي أن كل هذه الأنشطة مستمرة، وليس لدينا القدرة على رؤيتها، لا نعرف ما الذي يحدث".

كانت إيران بدأت، في يونيو/ حزيران، في إزالة جميع معدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المثبتة بموجب الاتفاق النووي، المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، بما في ذلك 27 كاميرا.

وكان أحد المبادئ الأساسية للاتفاق التي لم يعد لها وجود الآن هو أن الوكالة الدولية يمكن أن تراقب بشكل مستقل برنامج إيران النووي.

وقال غروسي، خلال المقابلة، إن رسالته إلى طهران هي أنه "يتعين عليهم في إيران استعادة جميع قدراتنا التفتيشية، إذا أرادوا أن يتم الوثوق بهم فيجب أن تكون الثقة موجودة. ففي المجال النووي، الطريقة الوحيدة للحصول على الثقة هي التفتيش، الكلمة الطيبة لا تفي بالغرض".

ويعمل البيت الأبيض على إحياء الاتفاق النووي، لكن المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روب مالي، قال لشبكة CNN، الأسبوع الماضي، إن الفرص "تتضاءل بسرعة كبيرة".

ومن جانبه، قال غروسي لشبكة CNN إنه يعتقد أن مساحة التوصل إلى اتفاق "تضيق"، وأضاف: "ما هو واضح هو أن المفاوضات لا تسفر عن النتائج المطلوبة، وإذا لم يحدث ذلك، فسندخل بالطبع في مرحلة من الشك حيث ستكون إيران مع برنامج يتقدم بسرعة كبيرة وبدون عدد من قدرات التفتيش التي من شأنها أن تمنحنا (المجتمع الدولي) المصداقية، وتطمينات بأنه لا يوجد شيء غير صحيح مستمر في إيران".

وتابع: "نحن نعلم أن المفاوضات تمر بمرحلة حساسة، ونحن نتمنى الأفضل، لكن في الوقت الحالي أعتقد أن المساحة المتاحة لذلك تتضاءل، دعونا نرى ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة".