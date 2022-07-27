دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون مقطع فيديو يُظهر ما قاله ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لرئيس وزراء اليونان أثناء استقباله في العاصمة، أثينا، إذ أشار إلى أنه وعده بألا يأتي إلى اليونان "خالي الوفاض".

ويظهر ولي العهد السعودي في المقطع وهو يقول لرئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس: "سعيد بوجودي في اليونان، وممتن للترحيب الدافئ، وهو يعني الكثير لي وللسعودية"، حسب قوله.

وتابع الأمير محمد بن سلمان قائلا: "العلاقات بين البلدين تاريخية، وأعتقد أن لدينا فرصا تاريخية سننهي العمل على الكثير منها اليوم".

وأضاف ولي العهد السعودي متحدثا عن الربط الكهربائي بين المملكة، واليونان، وتحويل أثينا إلى مركز للطاقة الهيدروجينية في أوروبا، بالإضافة إلى ربط الاتصالات، لافتًا إلى أن هذه الخطوات ستزود جنوب وجنوب غرب أوروبا بالمزيد من الطاقة، وبتكلفة أقل.

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن هناك مجالًا رابعًا للتعاون بين الرياض وأثينا، لكنه سيعلن عنه بالمستقبل بالإضافة إلى أجندات سياسية واقتصادية وتجارية وأمنية بين البلدين.

وختم ولي العهد السعودي قائلا لرئيس وزراء اليونان: "لقد وعدتك بأنني عندما آتي إلى اليونان لن أكون خالي الوفاض، فلدينا الكثير من الأمور التي ستغير اللعبة بالنسبة لبلدينا"، حسب قوله.

“I promised you that when I come to Greece I won’t come empty handed, we have a lot of stuff that are going to be game-changers for both our countries and the region” - The Crown Prince to the Greek PM 🇸🇦🇬🇷 #ولي_العهد_في_اليونان https://t.co/blRpHaujkt

وكان قد بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، جولة أوروبية تشمل اليونان وفرنسا.

I'm interested in the fourth filed that Mohammed Bin Salman told to the president of #Greece 🙄 I hope it was about developing the tourism and culture in both countries, it will be so useful for us, we need their experiences. #ولي_العهد_في_اليونان https://t.co/S2jkroXB0c